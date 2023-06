Stellantis firma contratto acquisto e investe in Kuniko. Verso target elettrificazione con piano Dare Forward 2030

Stellantis e Kuniko hanno annunciato oggi “la sottoscrizione di un contratto di acquisto vincolante per garantire la fornitura del 35% del solfato di cobalto e nichel proveniente dai progetti esplorativi di Kuniko in Norvegia, con una durata di nove anni, per la futura produzione”. i

Nel comunicato diffuso congiuntamente da Stellantis e Kuniko, si legge che Stellantis ha raggiunto anche un accordo per acquistare 5,0 milioni di euro (8 milioni di dollari australiani) di nuove azioni Kuniko.

In questo modo, Stellantis acquisirà una partecipazione finale del 19,99% e il diritto di nominare un membro del cda di Kuniko.

“Stiamo intraprendendo un percorso ambizioso per assicurarci un ampio assortimento

di materie prime necessarie per raggiungere i target sull’elettrificazione del Dare

Forward 2030”, ha affermato Maxime Picat, Chief Purchasing e Supply Chain Officer

di Stellantis.

Picat ha aggiunto che, “con Kuniko, stiamo aggiungendo un’altra leva per supportare il nostro fabbisogno per le batterie in Europa, grazie a una soluzione locale estremamente

consapevole in tema di tutela dell’ambiente, proveniente dai progetti norvegesi della

società”.

Stellantis sta dunque “creando un cluster europeo ben strutturato e sostenibile per i materiali delle batterie, così da poter rispettare i target sull’elettrificazione previsti dal Dare Forward 2030”.

La società ha reso noto, di fatto, nell’ambito del piano Dare Forward 2030, “l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti”.

“Stellantis sta lavorando per diventare un’Azienda a zero emissioni in tutti gli ambiti entro il 2038, con modeste compensazioni a una cifra percentuale delle emissioni rimanenti” e sta, a tal fine, “creando una rete di partnership per garantire una fornitura stabile di materiali fondamentali per il suo futuro elettrificato”, si legge ancora nella nota.

“Oltre a Kuniko, Stellantis ha accordi con Alliance Nickel, McEwen Copper, Terrafame, Vulcan Energy, Element 25 e Controlled Thermal Resources”.

Quotata alla borsa di Sidney, Kuniko è una società di sviluppo di progetti di esplorazione ed è un’esploratrice di minerali per le batterie con un focus europeo.

“I suoi interessi si rivolgono ai metalli per l’elettromobilità, tra cui rame, nichel, cobalto, alluminio”.