UniCredit Bank GmbH emette 12 Cash Collect Worst-Of con effetto memoria su panieri di azioni e indici

UniCredit Bank GmbH ha emesso sul mercato una nuova serie di 12 Cash Collect Worst-Of con effetto memoria su panieri di azioni e indici, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2025.

I dodici prodotti prevedono come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, e panieri di indici. Hanno una scadenza a tre anni (maggio 2028) e pagano un premio trimestrale condizionato con effetto memoria che va da un minimo dell’1,41% (5,64% annualizzato) a un massimo del 7,05% (28,20% annualizzato) a seconda dei sottostanti. Le barriere sono fissate al 55% del Valore Iniziale.

I panieri emessi permettono di prendere un posizionamento su indici e titoli di diversi settori del panorama dei mercati mondiali ed europei, adattandosi a profili ed esigenze differenti. A titolo di esempio, è presente un paniere tematico (DE000UG64172) sul settore bancario (Montepaschi, BBVA, Barclays e Intesa Sanpaolo) che paga un rendimento del 3,54% trimestrale (14,16% annuo) a fronte di una barriera posta al 55% del valore iniziale, oppure un paniere più dinamico (DE000UG64115) con titoli appartenenti al settore tecnologico (Nvidia, Tesla, Microsoft, Intel) che paga un rendimento del 5,30% trimestrale (21,36% annuo).

I Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione trimestrali e prevedono la possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo trimestre: a partire da febbraio 2026, infatti, se il valore dell’azione sottostante che, all’interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso, il Certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 EUR.

Sul valore di rimborso, vi è una novità rispetto alle ultime emissioni di Cash Collect Worst-of. Per la prima volta, infatti, il primo trigger di Autocall è posizionato al 110% del Valore Iniziale, e quindi ad un livello superiore al prezzo iniziale. Questo tipo di struttura è stata pensata per abbassare inizialmente la probabilità di un rimborso veloce nel caso in cui il sottostante peggiore abbia un moderato rialzo, con la possibilità di allungare il periodo in cui le cedole vengono incassate. Allo stesso tempo, in queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che rende il rimborso anticipato progressivamente più probabile, riducendo la soglia del 5% ogni due date di osservazione: tale soglia parte infatti dal 110% dello Strike a novembre 2024, dopo due trimestri sarà pari al 105%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare ad un livello pari al 90% dello Strike, corrispondente quindi ad una potenziale performance del sottostante peggiore pari al -10% rispetto al Valore Iniziale.

Se al momento della scadenza – ovvero maggio 2028 – per i Certificate che non dovessero essere scaduti anticipatamente sono possibili due scenari: a) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera capitale, posta per questa emissione al 55% del Valore Iniziale, il Certificate rimborsa 100 EUR, oltre all’ultimo premio e tutti i premi non pagati in precedenza; b) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 EUR, pari alla performance del sottostante peggiore, con una perdita sul capitale investito.

I prodotti sono negoziabili sul EuroTLX (Borsa Italiana) dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank GmbH. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it