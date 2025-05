Speciale Portafoglio modello di maggio

Nuovo appuntamento con CED|LIVE, il format trisettimanale a cura di Certificati e Derivati. Oggi alle 15:40 sveleremo il Portafoglio Modello di Maggio: un mix strategico tra settori e certificati per navigare l’attuale contesto di mercato. In questa diretta analizzeremo come costruire un’asset allocation efficiente, bilanciando opportunità e rischi attraverso una selezione accurata di certificati. Valuteremo trend di mercato, settori chiave e strategie operative per ottimizzare il portafoglio in base agli scenari attuali.

