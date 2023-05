UK riduce partecipazione in NatWest con una vendita di azioni per 1,6 miliardi di dollari

La banca statale britannica NatWest ha accettato di riacquistare 1,3 miliardi di sterline (1,6 miliardi di dollari) delle sue azioni dal governo, avvicinandosi così alla proprietà privata 15 anni dopo essere stata salvata dalla crisi finanziaria globale.

L’accordo ridurrà la partecipazione del governo nell’ex Royal Bank of Scotland al 38,69% da circa il 41,4%. Le azioni NatWest hanno guadagnato lo 0,9% nelle prime contrattazioni. “La vendita di oggi rappresenta un’altra importante pietra miliare per il ritorno di NatWest alla piena proprietà privata, come promesso”, ha dichiarato Andrew Griffith, segretario economico al Tesoro.

NatWest ha dichiarato di aver accettato di acquistare le azioni a 268,4 pence per azione, il che rappresenta un’ulteriore perdita per i contribuenti. L’istituto di credito è stato salvato per 45 miliardi di sterline nel 2008 a un prezzo di 502 pence per azione.