Intesa Sanpaolo lancia C-Daito: Innovazione e IT per il Piano d’Impresa 2022-25

Intesa Sanpaolo annuncia la creazione della nuova Area di Governo Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer (C-Daito), che si concentrerà sull’innovazione e l’information technology, in linea con gli obiettivi del Piano d’Impresa 2022-25. La nuova struttura sarà guidata da Massimo Proverbio e mira a valorizzare e rafforzare ulteriormente il rapporto con il business.

L’obiettivo principale di C-Daito è di rendere lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche più efficace, flessibile e integrato, adottando nuove tecnologie come il cloud e l’intelligenza artificiale. Inoltre, la struttura punta ad essere più attrattiva sul mondo del lavoro, offrendo opportunità di crescita professionale e rendendo Intesa Sanpaolo un employer sempre più innovativo ed attrattivo.

Per rafforzare la nuova area di governo, oltre ai talenti già presenti in azienda, Intesa Sanpaolo prevede l’ingresso di circa 2mila professionisti nel settore IT, selezionati tra i migliori sul mercato. L’obiettivo è offrire loro sviluppo e crescita professionale costante nel tempo, contribuendo a consolidare la posizione di Intesa Sanpaolo come un’azienda all’avanguardia nel settore dell’innovazione e della tecnologia.