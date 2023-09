Uk: contrazione del mercato immobiliare, pesano tassi e carovita

Ad agosto, il mercato immobiliare britannico ha subito un ulteriore rallentamento. Il Royal Institution of Chartered Surveyors riporta che quasi tutte le regioni stanno vivendo cadute “relativamente ripide” nei prezzi delle case. Un indice chiave si attesta su livelli persino inferiori al 2009. Gli agenti immobiliari prevedono che la situazione peggiorerà nei prossimi mesi a causa dei tassi di interesse ipotecari, i più alti dal 2008.

La Bank of England, nel tentativo di domare l’inflazione, ha imposto un forte aumento dei tassi di interesse. Questa mossa ha messo in difficoltà un numero crescente di famiglie, chiamate a restituire prestiti in un contesto di aumento dei prezzi alimentari e dei beni di prima necessità. Milioni di persone sentiranno ulteriormente la pressione entro la fine del prossimo anno, con la scadenza dei mutui a tasso fisso e la necessità di rinegoziarli a tassi significativamente più alti.

Secondo Simon Rubinsohn, economista capo presso RICS, “I prezzi continuano a scendere, sebbene il calo relativamente modesto finora debba essere visto nel contesto dell’ampio aumento registrato durante la pandemia”. Le metriche di accessibilità rimangono tese in molte parti del paese, con la domanda di acquirenti e le vendite concordate che continuano a calare drasticamente.

Nel mercato degli affitti, l’alto costo dei prestiti ha aumentato la domanda da parte degli inquilini che non riescono ad ottenere un mutuo, costringendo molti proprietari a lasciare il settore. Di conseguenza, gli agenti immobiliari prevedono un aumento degli affitti nei prossimi tre mesi. Una recente indagine di Castleforge ha rilevato che un terzo degli inquilini nel Regno Unito fatica a pagare l’affitto, una percentuale che sale quasi al 50% a Londra. Gran parte di questo è dovuto ai proprietari di case che scaricano i costi di prestito più elevati sui loro inquilini.