UK: a marzo indice PMI manifatturiero in calo a 47,9 punti

Nel mese di marzo l’indice PMI manifatturiero finale del Regno Unito segna 47,9 punti da 48 preliminari e 49,3 precedenti. Così rende noto S&P Global secondo cui “La produzione manifatturiera del Regno Unito è tornata in contrazione alla fine del trimestre, a causa del ridimensionamento della produzione da parte delle aziende in risposta alle condizioni di mercato poco incoraggianti. Sebbene il totale dei nuovi ordini abbia registrato un frazionale aumento, questo fa seguito a una sequenza di nove mesi di contrazione e suggerisce che i livelli degli ordini rimangono complessivamente bassi. Il calo dei nuovi ordini per l’esportazione continua a rappresentare un freno significativo alla domanda, che compensa i segnali di una modesta ripresa del mercato interno”. “A marzo, tuttavia, si sono avute notizie migliori sul fronte dei prezzi e dell’offerta. L’inflazione dei prezzi dei fattori produttivi ha raggiunto il livello più basso dal giugno 2020. Sebbene anche l’indice che tiene conto dei prezzi di vendita abbia segnalato una decelerazione, si è mantenuto a un livello superiore rispetto all’equivalente dei costi dei fattori produttivi, suggerendo una certa tregua per i margini dei produttori. Anche le catene di approvvigionamento hanno continuato a riprendersi dall’immensa pressione subita negli ultimi tre anni e mezzo, con il mese di marzo che ha visto migliorare i tempi medi di consegna dei fornitori nella misura maggiore nei 31 anni di storia dell’indagine. Si spera che questo si traduca in un’ulteriore riduzione dei costi e in una minore interruzione dei flussi di produzione nei prossimi mesi” concludono.