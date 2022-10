UBS: utile netto in calo del 24% in III trimestre, ma meglio delle stime

Il colosso bancario svizzero UBS ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell’anno con un utile netto in calo del 24% su base annua, ma migliore delle attese degli analisti.

L’utile netto si è attestato a $1,7 miliardi, meglio degli $1,64 miliardi previsti dal consensus.

UBS aveva riportato nei tre mesi precedenti un utile netto di $2,108 miliardi, definendo il secondo trimestre “uno dei periodi più sfidanti per gli investitori degli ultimi 10 anni”, a causa dell’elevata inflazione, della guerra in Ucraina e delle restrizioni imposte in Asia per frenare il Covid. Il titolo UBS è in calo dell’8% circa dall’inizio dell’anno.