UBS: titolo sale del 2,6% dopo ritorno alla guida della banca di Sergio Ermotti

Le azioni di UBS sono salite del 2,6% dopo che la banca ha annunciato che Sergio Ermotti tornerà a ricoprire il ruolo di CEO del gruppo a partire dal 5 aprile, dopo la recente acquisizione di Credit Suisse.

Beat Wittmann, partner di Porta Advisors alla Cnbc, ha affermato che non bisogna sottovalutare il livello di rabbia del pubblico per il “fallimento delle successive gestioni” del Credit Suisse, che hanno supervisionato numerosi scandali, e dei politici per non essere intervenuti prima.

“La fiducia deve essere ricostruita. Fiducia nel settore bancario in generale e fiducia nei confronti dei politici, e Sergio Ermotti è certamente una persona in grado di garantire stabilità e infondere fiducia”, ha dichiarato Wittman a “Squawk Box Europe” della CNBC. Ermotti è stato CEO del gruppo UBS dal novembre 2011 all’ottobre 2020.