UBS nomina Sergio Ermotti nuovo ceo del gruppo dopo acquisizione Credit Suisse

UBS ha annunciato di aver nominato Sergio Ermotti nuovo ceo del nuovo gruppo, a seguito dell’acquisizione di Credit Suisse.

Nel comunicato diffuso per dare la notizia, il colosso svizzero ha reso noto che l’attuale ceo Ralph Hamers

rimarrà in UBS e lavorerà accanto a Sergio P. Ermotti durante il periodo di transizione, per “assicurare il completamento di successo della transazione (di acquisizione di Credit Suisse) e una consegna dei poteri fluida”.

“Il consiglio di amministrazione di UBS – si legge nella nota -esprime la sua profonda gratitudine a Ralph Hamers per la sua leadership eccezionale, e per aver portato UBS a riportare risultati record in due anni consecutivi, così come per il suo ruolo cruciale volto all’acquisizione di Credit Suisse”, si legge ancora nel comunicato.