UBS pronta a mantenere attività svizzere Credit Suisse

UBS sembra intenzionata a mantenere le attività domestiche di Credit Suisse, ponendo fine a mesi di speculazioni sul futuro dell’azienda. Secondo fonti vicine alla questione, la banca con sede a Zurigo ha come obiettivo quello di eliminare progressivamente il marchio Credit Suisse nel paese. Gli esecutivi si stanno preparando per un annuncio che potrebbe arrivare già alla fine di questo mese.

Da tempo, UBS ha manifestato la sua preferenza per un assorbimento dell’attività domestica del suo storico rivale, piuttosto che uno scorporo. Tuttavia, le elezioni svizzere in programma per ottobre hanno costretto gli esecutivi a riesaminare i loro piani. È probabile che i tagli di posti di lavoro nel settore domestico che ne conseguirebbero aumentino la controversia già accesa sul potere di mercato che UBS ora esercita in Svizzera.

Le stesse fonti hanno fatto sapere che non è stata ancora presa una decisione formale e che i piani potrebbero ancora cambiare.

All’inizio di questo mese, UBS ha annunciato che stava finalizzando un accordo con il governo svizzero in cui lo stato garantiva fino a $10 miliardi di perdite che potevano derivare dall’acquisizione delle attività di Credit Suisse. Questa mossa darà a UBS maggiore flessibilità nel suo piano per l’unità domestica. Rimuove anche l’obbligo di riferire al governo sulla gestione delle attività coperte dalla garanzia statale.