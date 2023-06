UBS prevede completamento acquisizione Credit Suisse entro il 12 giugno

UBS, la nota banca svizzera, ha annunciato di voler completare l’acquisizione di Credit Suisse entro il prossimo 12 giugno. In seguito a questa operazione, le azioni di Credit Suisse verranno delistate sia dalla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange che dal New York Stock Exchange.

La chiusura dell’accordo è subordinata all’ottenimento dell’approvazione da parte della SEC (Securities and Exchange Commission), l’autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari. La SEC dovrà dichiarare effettiva la “dichiarazione di registrazione delle azioni da emettere” affinché l’operazione possa essere portata a termine. Inoltre, UBS dovrà soddisfare o rinunciare ad altre condizioni precedentemente stabilite nell’ambito dell’acquisizione.

Per quanto riguarda gli azionisti di Credit Suisse, questi riceveranno un’azione UBS per ogni 22,48 azioni in circolazione detenute. L’acquisizione rafforzerà ulteriormente la posizione di UBS nel mercato finanziario svizzero e internazionale, e si prevede che porterà a una maggiore efficienza e competitività nel settore bancario.