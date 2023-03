Alibaba replica alla borsa di Hong Kong rally a Wall Street: titolo +15% dopo grande annuncio

Il titolo della Big Tech cinese Alibaba replica il rally incassato a Wall Street alla borsa di Hong Kong. Le quotazioni volano del 15% circa, dopo il balzo di oltre il 14% riportato alla borsa di New York, successivo all’annuncio del colosso dell’e-commerce made in China.

Alibaba ha reso nota ieri l’intenzione di procedere a uno spin off che creerà sei unità separate.

In un comunicato stampa il colosso cinese ha motivato il piano con l’obiettivo di “liberare valore a favore degli azionisti” e di “promuovere la competitività di mercato”.

Le sei unità potrebbero perseguire anche distinte operazioni di Ipo, collocandosi dunque in Borsa.

Effetto positivo di Alibaba sugli altri titoli hi-tech scambiati alla borsa di Hong Kong. I buy scattano su Tencent, JD.com, Baidu, sostenendo il sottoindice di riferimento della borsa di Hong Kong Hang Seng Tech index, che balza fin oltre il 3%.

Guy Spier, noto come discepolo di Warren Buffett e investitore che punta sui titoli value ha motivato lo scatto di Alibaba non tanto con la fiducia del mercato nei confronti dell’operazione, quanto con le speculazioni del mercato su un allentamento delle tensioni tra le Big Tech cinesi e le autorità di regolamentazione.

“Il rally delle azioni non è causato tanto dal fatto che il mercato prevede una maggiore redditività (per Alibaba), quanto per la sensazione che le tensioni con le autorità di regolamentazioni sembrano essersi risolte”, ha commentato Spier alla CNBC. D’altronde, dopo mesi di assenza, il fondatore di Alibaba Jack Ma è stato visto in Cina, dopo più di un anno di assenza.