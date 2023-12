Ubs anticipa il riscatto di un subordinato At1

Ubs ha intenzione di riscattare anticipatamente un subordinato At1 da 2,5 miliardi di dollari. La data prevista per il riscatto è il 31 gennaio 2024. Questo strumento AT1 era stato precedentemente emesso da Ubs il 31 gennaio 2019.

L’ultimo giorno di negoziazione per il titolo sarà il 29 gennaio 2024. Questa manovra rappresenta un episodio significativo per il mercato finanziario, in seguito al controverso salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs avvenuto nel marzo scorso.