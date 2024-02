UBS annuncia conti IV trimestre 2023, conferma target finanziari. Annuncio su dividendo e buyback

UBS ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2023 con una perdita ante imposte di USD 751 milioni, inclusa una perdita di USD 508 milioni legata all’investimento in SIX Group, agli oneri legati all’integrazione e agli effetti di convergenza verso il valore contabile (pull-to-par) e altre rettifiche positive di valore in base all’adeguamento dell’allocazione del prezzo di acquisto.

L’utile ante imposte sottostante è stato pari a $592 milioni.

Il colosso bancario svizzero ha confermato gli obiettivi finanziari, prevedendo di proporre un dividendo di USD 0,70 per azione (+27% su base annua).

UBS ha annunciato anche l’intenzione di ripristinare i riacquisti di azioni nel 2° semestre 2024.