Twitter: prossima settimana al via il servizio “Verified” con un “gold check” per le aziende

Twitter lancerà il servizio “Verified” la prossima settimana con un “gold check” per le aziende. E’ Elon Musk a dichiararlo in un tweet. Il nuovo servizio sarà lanciato la prossima settimana con controlli di colore diverso a seconda del tipo di account.

Gold check per le aziende, uno di colore grigio per gli account governativi e quello blu per gli individui, che siano celebrità o meno. Tutti gli account verificati saranno “autenticati manualmente” prima di attivare il controllo, ha dichiarato Musk che ha definito la mossa “dolorosa, ma necessaria”.

I commenti di Musk arrivano dopo che è stato costretto a mettere in pausa il servizio Twitter Blue da 8 dollari al mese, che permetteva a chiunque di pagare l’abbonamento per ottenere la spunta blu di verifica, dopo che gli utenti hanno abusato del sistema spacciandosi per marchi e personaggi famosi. Lunedì l’amministratore delegato ha dichiarato che Twitter avrebbe ritardato il rilancio del servizio Blue Verified da 8 dollari al mese. In quell’occasione, Musk aveva detto che Twitter “probabilmente userà [un] colore di verifica diverso per le organizzazioni rispetto agli individui”.