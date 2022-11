Borse europee poco mosse nel giorno del Black Friday. Ftse Mib sulla parità

Avvio di seduta all’insegna della cautela per le principali borse europee che aprono con volumi di contrattazioni in calo nel giorno del Black Friday. L’indice EuroStoxx 50 si trova a quota 3.960 punti trovandosi sulla parità, mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni a quota 24.730 punti in linea con la chiusura di ieri. Debolezza generalizzata con l’indice tedesco Dax30 a 14.550 punti in frazionale rialzo dello 0,05%, mentre l’Ibex35 spagnolo mostra un marginale guadagno dello 0,02%.

Infine lo spread Btp/Bund che si trova a quota 184 punti base in aumento di oltre il 5%.