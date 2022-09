Tuffarsi nella prossima generazione di internet con il nuovo Tracker Certificate di BNP Paribas sul metaverso

Il metaverso rappresenta la prossima generazione di internet, una rete espansiva formata da mondi virtuali condivisi e simulazioni in tempo reale. Sebbene sia ancora in via di sviluppo, il metaverso sarà un luogo dove poter lavorare, giocare, fare shopping e interagire con gli amici, totalmente immerso in una dimensione virtuale. Questa nuova realtà si pone nel mezzo di diversi megatrend contemporanei come i social network, il gaming online, la creazione di contenuti multimediali e la realtà aumentata.

Per dare la possibilità agli investitori di investire su questo megatrend, BNP Paribas annuncia l’emissione sul comparto EuroTLX (MTF) di Borsa Italiana di un nuovo Tracker Certificate Open End sul metaverso (ISIN XS2422069596). Si tratta di un prodotto privo di barriera e scadenza prefissata (per questo definiti Open End), che replica linearmente la performance dell’indice sottostante, il Bloomberg Metaverse Net Return Index.

“Il Metaverso è qui, e non sta solo trasformando il modo in cui vediamo il mondo, ma il modo in cui vi partecipiamo” ha affermato il Ceo di Microsoft, Satya Nadella.

Si prevede che i ricavi generati dal metaverso cresceranno ad un tasso di circa il 50% all’anno, nel corso del prossimo decennio e che ulteriori nuove opportunità di reddito saranno accelerate dall’espansione di queste piattaforme virtuali, come eventi di intrattenimento dal vivo come sport o concerti che vengono portati nel metaverso. Nonostante sia un fenomeno recente, il metaverso si sta rapidamente espandendo e guadagnando un posto nel mainstream. La piattaforma rappresenterà oltre 600 miliardi di dollari di potenziale di entrate entro il 2030, rendendola uno degli sviluppi più interessanti e attraenti di oggi.

L’indice Bloomberg Metaverso Net Return Index

L’indice è stato creato da Bloomberg Intelligence, un team dedicato di circa 400 analisti che ha avuto il compito di selezionare un mix unico di società appartenenti all’industria Tecnologica, Retail e Media, sfruttando i ricchi database della piattaforma finanziaria Bloomberg. Il Bloomberg Metaverse Net Return Index (EUR) replica il movimento dei prezzi di 20 delle più grandi società che generano una rilevante porzione del proprio profitto da attività correlate al Metaverso. L’indice, con cadenza trimestrale rivede la propria composizione secondo i criteri descritti di seguito:

Universo di partenza : screening di parole chiavi come “Metaverso”, ”Esperienze Condivise” o ”Mondo virtuale” all’interno dei documenti delle società disponibili sul terminale di Bloomberg.

: screening di parole chiavi come “Metaverso”, ”Esperienze Condivise” o ”Mondo virtuale” all’interno dei documenti delle società disponibili sul terminale di Bloomberg. Idoneità Tematica e Parametro di Liquidità : vengono selezionate 20 società sulla base di un punteggio aggregato composto dalla valutazione circa la capitalizzazione di mercato, la liquidità e l’idoneità tematica.

: vengono selezionate 20 società sulla base di un punteggio aggregato composto dalla valutazione circa la capitalizzazione di mercato, la liquidità e l’idoneità tematica. Attribuzione dei pesi alle società: il peso delle società all’interno dell’indice viene attribuito in modo da equilibrare l’esposizione al settore con un meccanismo che impedisce alle società più grandi di acquisire posizioni dominanti nei confronti delle società emergenti. Le prime 5 società più capitalizzate possono pesare massimo l’8% ciascuna. Dalla ottava società più grande il peso è limitato al 4%. Infine Il peso in eccesso viene ridistribuito proporzionalmente alle società rimanenti.

I dettagli del nuovo Tracker Certificate

Il Tracker Certificate Open End di BNP Paribas permette di replicare linearmente la performance dell’indice sottostante che investe sul metaverso. Sono uno strumento idoneo per investire con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, consentendo di beneficiare della performance positiva del Bloomberg Metaverse Net Return Index. I Tracker Certificate Open End non hanno una scadenza predeterminata (Open End), tuttavia gli investitori potranno acquistare e vendere gli stessi in qualsiasi momento grazie alla quotazione su EuroTLX di Borsa Italiana e alla presenza di BNP Paribas in qualità di market maker, che ne garantisce la liquidità. Sia il Tracker Certificate che il relativo indice sottostante sono denominati in euro.

Si segnala, infine, che BNP Paribas ha già emesso lo scorso aprile quattro Tracker Certificate Open End che permettono agli investitori di puntare rispettivamente su quattro megatrend: energie rinnovabili (ISIN XS2348170940), tecnologia (ISIN XS2348171161), acqua (ISIN XS2348171245) e gestione dei rifiuti (ISIN XS2348171757).

Per saperne di più sul Bloomberg Metaverse Net Return Index (EUR) Tracker Certificate visita il sito: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/Tracker-Certificates-megatrend/investire-sul-metaverso/

Maggiori informazioni sulla gamma Tracker Certificate Open End di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/Tracker-Certificates-megatrend/