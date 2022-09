BNP Paribas: al via il Roadshow per promuovere l’educazione finanziaria sui certificati a leva variabile

Da settembre a novembre BNP Paribas ha organizzato una serie di cinque incontri in altrettante città italiane (Torino, Napoli, Roma, Milano, Padova) con l’obiettivo formativo di favorire e diffondere la conoscenza finanziaria, grazie anche al supporto di trader e analisti esterni.

Nella giornata di oggi BNP Paribas ha annunciato l’avvio del proprio roadshow dal titolo “Investimenti in tour. Mercato, strumenti, investimenti: teoria e pratica”, che dal mese di settembre toccherà cinque delle principali città italiane: Napoli, Roma, Milano, Torino, Padova. In particolare gli eventi in programma sono organizzati in collaborazione con Certificati e Derivati.

Le tappe del roadshow saranno la cornice di una serie di seminari di educazione finanziaria, un tema su cui la banca è da sempre in prima linea con iniziative volte alla diffusione della conoscenza di tematiche d’investimento e trading. Negli incontri, aperti ad investitori e consulenti finanziari, gli esperti di BNP Paribas assieme ad analisti e trader esterni spiegheranno come operare sul mercato tramite Certificate, con focus specifico sulle funzionalità, meccanismi e strategie operative.

Come funziona il Roadshow

In ogni città è previsto un pomeriggio di formazione gratuita, organizzato da BNP Paribas e in cui saranno presenti anche gli analisti di Certificati e Derivati, che si alterneranno in ogni tappa per spiegare come ricercare il rendimento nell’attuale contesto di mercato e in cui verranno mostrate alcune Tecniche Operative di trading per operare tramite i prodotti quotati. A fine seminario è previsto un aperitivo per dare ai partecipanti la possibilità di interagire con i protagonisti della giornata.

Saranno naturalmente presenti anche gli esperti di BNP Paribas che presenteranno le ultime novità dell’offerta, con un focus particolare sui Certificate a Leva variabile, prodotti che stanno riscontrando un interesse sempre maggiore da parte degli investitori poiché permettono di implementare strategie di copertura del portafoglio. Inoltre, a differenza di altre asset class, i Certificati sono acquistabili sul mercato e liquidabili in qualsiasi momento di borsa aperta, proprio come un’azione, e a differenza dei fondi, i Certificate fin dal momento dell’emissione offrono una chiara visione delle performance del prodotto nei diversi scenari di mercato (rialzista, ribassista o neutrale).

Nevia Gregorini, Head of Exchange Traded Solutions di BNP Paribas Corporate and Institutional Banking ha dichiarato: “BNP Paribas è da sempre impegnata nell’ambito dell’educazione e formazione finanziarie. Questo roadshow ci permetterà di essere presenti in cinque città per spiegare come ricercare il rendimento nell’attuale contesto attraverso un portafoglio diversificato ed efficiente e grazie ai vantaggi offerti dai Certificate, strumenti estremamente flessibili in grado di rispondere a diverse situazioni di mercato e che possono fare leva su vari tipi di sottostanti, dalle azioni agli indici, fino alle materie prime”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alle tappe del roadshow:

https://investimenti.bnpparibas.it/investimenti-in-tour-2022/

Le tappe del roadshow

Napoli – mercoledì 28 settembre 2022, dalle ore 15.30 – Hotel NH Napoli Panorama – Via Medina, 70, 80133, Napoli.

Roma – giovedì 29 settembre 2022, dalle ore 15.30 – Hotel NH Collection Palazzo Cinquecento – Piazza dei Cinquecento, 90, 00185, Roma.

Milano – mercoledì 12 ottobre 2022, dalle ore 15.30 – BNP Paribas, Piazza Lina Bo Bardi 1/3, 20124, Milano.

Torino – lunedì 19 ottobre 2022, dalle ore 15.30 – con la partecipazione di Directa SIM, – Hotel NH Collection Piazza Carlina P.za Carlo Emanuele II, 15, 10123, Torino.

Padova – giovedì 3 novembre 2022, dalle ore 9.00 – Hotel NH Padova Via Niccolò Tommaseo, 61, 35131, Padova.