Trump Media & Technology Group investe in bitcoin

Trump Media & Technology Group, la società madre di Truth Social, ha acquisito circa $2 miliardi in Bitcoin e titoli correlati come parte del suo piano precedentemente annunciato di diventare una crypto treasury company.

In aggiunta, circa $300 milioni sono stati allocati in una strategia di acquisizione di opzioni per titoli legati al Bitcoin, secondo quanto dichiarato dalla società. Trump Media prevede di continuare ad acquisire Bitcoin e asset correlati e di convertire le sue opzioni in Bitcoin, a seconda delle condizioni di mercato.

“Questi asset aiutano a garantire la libertà finanziaria della nostra azienda, ci aiutano a proteggerci dalla discriminazione da parte delle istituzioni finanziarie e creeranno sinergie con il token che stiamo pianificando di introdurre nell’ecosistema di Truth Social,” ha detto Devin Nunes, amministratore delegato e presidente di Trump Media.

La società con sede a Sarasota, Florida, ha dichiarato che utilizzerà Bitcoin e titoli correlati anche per generare entrate e potenzialmente “acquisire ulteriori asset cripto”.