Trimestrali Usa: utili giù nel I trimestre. Il settore peggiore

Come sta procedendo la stagione delle trimestrali Usa? Dai dati di FactSet emerge che gli utili delle società quotate sullo S&P 500 relativi al primo trimestre del 2023 hanno riportato una flessione su base annua.

Finora, l’85% circa delle società quotate sullo S&P 500 ha pubblicato i conti relativi ai primi tre mesi dell’anno con un eps (utile per azione), in media, in calo del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Penalizzato soprattutto il settore manifatturiero, con le aziende che, in media, hanno assistito a una flessione dell’eps pari a -25,7%.