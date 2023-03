Treasury: rendimenti salgono mentre gli investitori valutano le prospettive economiche

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti oggi, mentre gli investitori valutano le prospettive dell’economia americana e le decisioni politiche della Federal Reserve.

Stamani, il rendimento del Treasury decennale era scambiato al 3,5507% dopo un aumento di oltre due punti base. Il rendimento del Tesoro a 2 anni era più alto di oltre cinque punti base, al 4,0186%. Gli investitori hanno preso in considerazione le prospettive dell’economia, mentre i timori di una crisi bancaria diffusa si sono attenuati.

Il governatore della Federal Reserve, Michael Barr ha rilasciato delle osservazioni sulle turbolenze del settore bancario, che presenterà a due commissioni del Congresso martedì e mercoledì. Nei commenti, Barr ha definito il fallimento della Silicon Valley Bank un “caso da manuale di cattiva gestione” e ha sottolineato che la Fed indagherà sui suoi processi di verifica e valutazione del rischio.

I funzionari della Fed hanno dichiarato di aver preso in considerazione le turbolenze prima di decidere di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base la scorsa settimana e hanno lasciato intendere che gli aumenti dei tassi potrebbero essere presto messi in pausa. Tuttavia, la battaglia della banca centrale contro l’inflazione non è ancora finita, ha dichiarato il suo presidente Jerome Powell.

L’aumento dei tassi di interesse è stato uno dei principali strumenti politici utilizzati dalla Fed per raffreddare l’economia e allentare le pressioni inflazionistiche. Molti investitori si sono preoccupati che il ritmo dei rialzi dei tassi e il loro prolungamento possano trascinare l’economia statunitense in una recessione.

Si attendono nuove indicazioni sullo stato dell’economia e sui piani politici da parte degli oratori della Fed nel corso della settimana e la pubblicazione dell’ultimo indice dei prezzi delle spese per consumi personali venerdì.