Treasury: rendimenti in calo, decennale giù di oltre due punti base

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono diminuiti oggi, mentre gli investitori hanno digerito l’ultima decisione politica della Federal Reserve e hanno preso in considerazione le indicazioni politiche della banca centrale.

Stamani, il rendimento del Treasury decennale a 10 anni si attestava al 3,4734%, dopo un calo di oltre due punti base. Il rendimento del Tesoro a 2 anni è sceso di poco meno di due punti base al 3,963%.

Gli investitori hanno preso in considerazione le ultime notizie sui tassi d’interesse della Federal Reserve, dopo che la banca centrale ha annunciato un rialzo dei tassi di 25 punti base, il nono aumento consecutivo dei tassi di interesse, in linea con le aspettative.

Durante la conferenza stampa successiva alla riunione, il presidente della Fed Jerome Powell ha indicato che la battaglia della banca centrale per portare l’inflazione al 2% “ha una lunga strada da percorrere e probabilmente sarà accidentata” e ha anche suggerito che i tagli dei tassi sono improbabili per il 2023. Tuttavia, una pausa nei rialzi dei tassi potrebbe essere all’orizzonte, come ha lasciato intendere una dichiarazione pubblicata dalla Fed insieme all’annuncio dei tassi, aggiungendo che le decisioni politiche continueranno a dipendere dai dati. Sul fronte dei dati macro, oggi sono attesi l’ultimo rapporto settimanale sulle richieste di disoccupazione, i dati definitivi sulle licenze edilizie e le vendite di case nuove per febbraio.