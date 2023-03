Credit Suisse: FINMA difende la svalutazione da 17 miliardi di dollari dei bond AT1

L’autorità di vigilanza svizzera FINMA ha difeso la sua decisione di ordinare al Credit Suisse di svalutare le sue obbligazioni AT1, una parte controversa della vendita d’emergenza della banca in difficoltà a UBS, affermando che si trattava di un “evento di redditività”. Il regolatore ha affermato che il prestito che il Credit Suisse ha ricevuto dalla Banca Nazionale Svizzera la scorsa settimana, con il sostegno del governo federale, significa che le condizioni per una svalutazione sono state soddisfatte. L’autorità di vigilanza ha ordinato al Credit Suisse di svalutare a zero 16 miliardi di franchi svizzeri di obbligazioni AT1, considerate come investimenti relativamente rischiosi, mentre gli azionisti riceveranno un rimborso del valore di acquisizione del titolo.

Questa decisione ha sconvolto la consueta gerarchia europea di rimborsi in caso di fallimento di una banca secondo il quadro normativo post-crisi finanziaria Basilea III, che di norma pone gli obbligazionisti AT1 al di sopra degli investitori azionari. Gli obbligazionisti stanno valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale. Gli strumenti AT1 emessi dal Credit Suisse prevedono per contratto che vengano completamente svalutati in caso di “evento di redditività”, in particolare se viene concesso un sostegno pubblico straordinario”, ha dichiarato la FINMA in un comunicato. “Poiché il Credit Suisse ha ricevuto prestiti straordinari di assistenza alla liquidità garantiti da una garanzia federale di inadempienza il 19 marzo 2023, queste condizioni contrattuali sono state soddisfatte per gli strumenti AT1 emessi dalla banca”.

Dopo che la scorsa settimana il prezzo delle sue azioni è crollato ai minimi storici, il Credit Suisse ha annunciato di aver ottenuto un prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla Banca Nazionale Svizzera e ha fornito una sostanziale assistenza di liquidità al prestatore mentre le autorità si affannavano a mettere insieme un accordo di salvataggio domenica. Il governo federale svizzero ha emanato un’ordinanza d’emergenza per garantire l’ulteriore assistenza di liquidità della BNS al Credit Suisse, al fine di assicurare il successo dell’acquisizione di UBS. “Domenica è stato possibile trovare una soluzione per proteggere i clienti, la piazza finanziaria e i mercati”, ha dichiarato il CEO della FINMA Urban Angehrn. “In questo contesto, è importante che l’attività bancaria del CS continui a funzionare senza problemi e senza interruzioni. Questo è ora il caso”.