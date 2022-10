Trafigura: quota in Saras sale dal 3% al 5,2%

Secondo il sito di Saras, Trafigura sarebbe salita in quota al 5,2% dal 3%. La costituzione della quota del 3% era avvenuta nell’ottobre 2020 quando Trafigura aveva comunicato di voler interagire con Saras come socio di supporto. Da allora non ci sono stati altri comunicati in tal senso, e la narrativa di collaborazione industriale fra le due società non era emersa in modo significativo.

Trafigura, come rende noto Equita, è uno dei principali trader mondiali di commodity: nel 2021 ha scambiato 1.2 bn bbl di greggio e oltre 1 bn bbl di prodotti raffinati (oltre ad altre commodity). I risultati del primo semestre del 2022 hanno mostrato una forte crescita con un fatturato di 171 miliardi e un EBITDA di 4,7 mld. Trafigura ha impianti di stoccaggio e infrastrutture in tutto il mondo e l’interesse di un trader di commodity ad un raffinatore non è una novità – si veda il caso di Vitol che ha acquisito 6 raffinerie per una capacità complessiva di 480k bbl/d, sottolinea Equita.