Trading: Eightcap, un nuovo passo in Italia. Le nomine di Prisco e Grillo

La squadra di Eightcap si rafforza in Italia. Il broker internazionale, che oggi ha più di 80mila clienti nel mondo, ha nominato Giovanni Grillo responsabile per l’Italia e ha scelto Giancarlo Prisco, esperto riconosciuto nel settore del trading online e della finanza, come brand ambassador. Due nomine chiave nella strategia del gruppo che punta a consolidare la sua presenza nel mercato italiano, con un’offerta sempre più ampia di soluzioni di trading “avanzate e su misura per i trader”. Eightcap si rivolge, infatti, sia a clienti retail sia a quelli istituzionali, con un solido programma per partner dedicato ai professionisti del settore finanziario.

Le due nomine

L’ingresso di Giancarlo Prisco come brand ambassador di Eightcap Italia segna un importante passo avanti per l’espansione del marchio in Italia. Con la sua solida esperienza e passione per tutte quelle che sono le attività di formazione dei trader italiani, Prisco incarna alla perfezione i valori di trasparenza, professionalità e orientamento al cliente che da sempre caratterizzano il mondo Eightcap.

“Sono molto entusiasta – ha dichiarato Prisco – di iniziare questa collaborazione con Eightcap, broker che si distingue per l’eccellenza tecnologica e l’attenzione verso i clienti. Condividiamo l’obiettivo comune di supportare i trader italiani con strumenti e conoscenze che possano aiutarli a crescere e avere successo nei mercati finanziari”.

A guidare la branch italiana sarà Giovanni Grillo che vanta un’esperienza pluriennale nel settore del trading e della gestione aziendale. Nel suo ruolo sarà focalizzato su tutte le operazioni italiane, con l’obiettivo di espandere la presenza di Eightcap sul territorio e migliorare l’esperienza dei clienti italiani.

“Sono onorato di unirmi a Eightcap in un momento così dinamico per l’azienda. La mia priorità sarà quella di portare avanti una strategia focalizzata sullo sviluppo del mercato italiano, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio offerto ai nostri trader e all’implementazione di iniziative educative”, ha dichiarato Grillo.

Un’articolata offerta formativa per i trader italiani

Con le nomine di Giancarlo Prisco e Giovanni Grillo, Eightcap Italia rafforza il proprio impegno nel fornire ai trader italiani non solo una piattaforma di trading all’avanguardia, ma anche un “accesso privilegiato” a un’ampia gamma di contenuti educational, analisi di mercato e strategie di trading personalizzate. Un bagaglio di informazioni utili per chi raffronta giornalmente i mercati finanziari e fa trading (anche professionale)

La sinergia tra il know-how di Prisco e la leadership di Grillo rappresenta “un mix ideale” per accompagnare e supportare i trader in tutte le fasi della loro esperienza.

Le nomine segnano, dunque, una nuova fase di crescita per Eightcap Italia, rafforzando ulteriormente la posizione del broker come leader nel settore del trading online.

Eightcap sotto la lente: come si articola l’offerta

Eightcap è un broker finanziario, attivo sul mercato dal 2009, che offre la possibilità di negoziare con più di 800 strumenti in diverse asset class (forex, commodity, indici, azioni). L’offerta di Eightcap, società fondata a Melbourne e regolamentata oggi in diverse giurisdizioni (tra cui Consob in Italia), si rivolge sia ai clienti retail sia agli istituzionali, con un solido programma per partner indirizzato ai professionisti del settore finanziario.

Spazio anche al mondo delle criptovalute. Il broker ha creato “Dashboard Crypto Crusher” per restare sempre aggiornato sul mondo cripto. Con le opportunità di trading su Bitcoin & Co. in tempo reale in un unico “luogo”, ovvero una dashboard dedicata e progettata appositamente per i trader di criptovalute.

Conti e piattaforme

Le piattaforme messe a disposizione da Eightcap includono le più utilizzate dai trader: MT4, MT5, WebTrader e TradingView.

Con tre conti: base, standard e TradingView. Il primo è ideale per chi fa prevalentemente trading di CFD sul forex e per i trader più esperti. Più nel dettaglio, è possibile fare trading con spread che partono da 0,1 pip con un deposito minimo di 100 dollari e un’operazione minima di 0 (a seconda dello strumento). Il secondo, quello “standard”, è studiato per chi è alle prime armi con il trading. In questo caso non sono previste le commissioni (con spread a partire da 1 pip).

Il conto TradingView garantirà l’accesso al più grande network di trading al mondo, con la possibilità di usufruire di un pacchetto di grafici avanzati, trading automatizzato con il linguaggio proprietario Pine-Script, idee di trading giornaliere, webinar, indicatori personalizzati e molto altro ancora. Entrambi i conti prevedono un deposito minimo di 100 dollari e un’operazione minima di 0,1 (a seconda dello strumento).

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito di EightCap Italia.

Disclaimer

Avviso di rischio: Il trading con margine comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di effettuare operazioni con margine tramite Eightcap, deve considerare attentamente i Suoi obiettivi, la Sua situazione finanziaria, le Sue esigenze e il Suo livello di esperienza e, se necessario, richiedere una consulenza indipendente.

Forex e CFD sono prodotti ad alta leva finanziaria, il che significa che i guadagni e le perdite sono amplificati. Le consigliamo di fare trading su questi prodotti solo se comprende appieno i rischi che comportano e se Si può permettere di perdere senza che ciò incida negativamente sul Suo stile di vita (compreso il rischio di perdere l’intero investimento iniziale).

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading con i CFD. Deve valutare se ha capito come funzionano i CFD e se si può permettere di correre il rischio elevato di perdere il Suo denaro.

Le informazioni contenute in questo articolo sono di carattere generale e non tengono conto dei Suoi obiettivi personali, della Sua situazione finanziaria o delle Sue esigenze. Non è rivolto al pubblico generale di un paese specifico e non è destinato alla distribuzione ai residenti in una giurisdizione in cui la distribuzione sarebbe illegale o in violazione dei requisiti normativi.