Tornano le vendite in Europa all’indomani del rialzo dei tassi della Bce. Ftse Mib a 22.400 punti

Tornano le vendite in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che avviano l’ultima seduta settimanale all’insegna della debolezza e della volatilità. L’indice EuroStoxx 50 si trova in calo dello 0,8%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova al momento a quota 22.400 punti in calo dello 0,83%. Debolezza anche sull’indice Dax30 tedesco che si muove in ribasso dello 0,71% ma anche sull’indice spagnolo Ibex 35 (-1%).

Lo spread Btp/Bund avvia infine le contrattazioni sulla parità a quota 207 punti base