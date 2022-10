Apple: utili e fatturato III trimestre battono le attese, ma alcune voci deludono. Titolo in lieve rialzo a WS

Apple ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell’anno (suo quarto trimestre fiscale) con utili e un fatturato che hanno battuto le attese degli analisti. Tuttavia, il fatturato di alcuni segmenti core del suo business si sono confermati inferiori alle attese. Il titolo Apple è riusciuto comunque a incassare un guadagno dell’1% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, anche se smorza ora i guadagni, salendo di appena lo 0,35%.

L’eps di Apple si è attestato a $1,29 rispetto agli $1,27 attesi.

Il fatturato complessivo è stato pari a $90,15 miliardi rispetto agli $88,90 miliardi attesi, in crescita dell’8,1% su base annua.

Il fatturato della divisione iPhone è ammontato a $42,63 miliardi rispetto ai $43,21 miliardi previsti, in crescita del 9,67% su base annua.

Il fatturato legato alle vendite del Mac è stato pari a $11,51 miliardi rispetto ai $9,36 miliardi attesi, in crescita del 25,39% su base annua.

Il fatturato legato alle vendite di iPad è stato pari a $7,17 miliardi, rispetto ai $7,94 miliardi attesi, in calo del 13,06% su base annua.

Il fatturato di altri prodotti è ammontato a $9,65 miliardi, rispetto ai $9,17 miliardi attesi, in rialzo del 9,85% su base annua.

Il fatturato legato alla divisione servizi è stato pari a $19,19 miliardi, livello inferiore ai $20,10 miliardi attesi, in crescita del 4,98% su base annua.

Il margine lordo di Apple si è attestato al 42,3% rispetto al 42,1% stimato.

Apple, in linea con la decisione presa a partire dall’anno 2020, non ha fornito neanche stavolta la guidance per, in questo caso, il suo primo trimestre fiscale che termina a dicembre, e che include la stagione delle vendite migliore per il colosso.