Tiscali: ebitda sale a 12,9 milioni di euro nel primo semestre

Ebitda in crescita per Tiscali nel primo semestre dell’anno. L’ebitda si è attestato a 12,9 milioni di euro, in crescita rispetto agli 11,9 milioni del primo semestre 2021. Ricavi e altri proventi risultano pari a 77,2 milioni di euro, rispetto a 74,8 milioni del primo semestre 2021. Il risultato netto consolidato è negativo per 16,6 milioni (dai -12,5 milioni nel primo semestre 2021). Al 30 giugno l’indebitamento finanziario netto è pari a 88,7 milioni, rispetto a 88 milioni al 31 dicembre 2021.