Azimut: la raccolta di agosto avvicina le masse all’obiettivo 2022

Il Gruppo Azimut in agosto ha registrato una raccolta netta positiva per 322 milioni di euro, portando il totale della raccolta netta da inizio anno a quota 5,2 miliardi di euro. Questa cifra si avvicina all’obiettivo di 6-8 miliardi di euro che il Gruppo guidato da Pietro Giuliani si era prefissato per l’intero 2022.

Questo incremento è stato guidato dal risparmio gestito per 301,3 milioni di euro, pari al 94% della raccolta netta. Le masse gestite dal gruppo si attestano ora a 54,8 miliardi di euro che, sommate a quelle amministrate, portano le masse totali del gruppo a 85,5 miliardi di euro.