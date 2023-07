Binance ritira la richiesta di licenza in Germania

Binance ha ritirato la sua richiesta di licenza per le criptovalute in Germania, suggerendo che il più grande exchange di criptovalute al mondo sta ripensando ai suoi piani di espansione immediata in un contesto di dura regolamentazione del settore.

Le autorità di regolamentazione tedesche avevano comunicato a Binance che non le avrebbero concesso una licenza di custodia per le criptovalute, come riportato da Reuters il mese scorso.