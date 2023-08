Tim sale in Borsa. Governo investe nell’offerta per Netco e Sparkle

Tim sale in Borsa e segna al momento un rialzo dello 0,60%. Nel primo incontro post-estivo, il Governo ha confermato il suo impegno nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, ha dato il via libera al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per partecipare all’offerta relativa a Netco, l’azienda che detiene il controllo della rete e di Sparkle.

Il dettaglio dell’operazione vede una quota di investimento che oscilla tra il 15% e il 20%. Questa decisione sottolinea l’interesse del Governo nel settore delle telecomunicazioni e la volontà di rafforzare la sua presenza in un mercato in continua evoluzione e crescita.

Il capitale stanziato per questa operazione è significativo: si parla di una cifra che si aggira intorno ai 2,2 miliardi di euro. Un investimento importante che mostra la determinazione del Governo a sostenere le realtà aziendali di rilievo nel panorama delle telecomunicazioni italiane.