TIM: perdita netta di 1,12 miliardi in primi nove mesi 2023, gruppo conferma la guidance

Nei primi nove mesi del 2023, TIM ha riportato una perdita netta di 1,124 miliardi di euro (ridotta rispetto alla perdita di 2,728 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022) scontando l’effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 596 milioni di euro (2,367 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022).

I ricavi totali del Gruppo TIM dei primi nove mesi del 2023 sono ammontati a 11,953 miliardi di euro, +3,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (11,529 miliardi di euro).

L’EBITDA del Gruppo dei primi nove mesi del 2023 è stato pari a 4,217 miliardi di euro (3.945 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, +6,9% in termini reported, +5,3% in termini organici).

L’Indebitamento Finanziario Netto rettificato di TIM è ammontato a 26,338 miliardi di euro al 30 settembre 2023, in aumento di 974 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (25.364 milioni di euro), quale effetto netto della positiva dinamica operativa a cui si sono contrapposti i fabbisogni della gestione finanziaria e fiscale, dei debiti per leasing e del pagamento dei dividendi in Brasile.

Alla luce dell’andamento dei principali segmenti di business nei primi nove mesi del 2023, TIM ha confermato la guidance già comunicata con l’approvazione del Piano Industriale TIM 2023-2025