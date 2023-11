Piazza Affari chiude a +0,1%, occhi sulle trimestrali

Finale poco mosso per il Ftse Mib, in rialzo dello 0,1% a 28.433 punti, in una seduta perlopiù positiva per le borse europee. A Piazza Affari si distinguono in particolare Iveco (+2,6%), Poste Italiane (+2,1%) e Mps (+3,3%), queste ultime due in scia alla trimestrale. In calo invece Tenaris (-3,1%) e Recordati (-2,7%), aspettando i conti di Tim, Bper, Nexi e Snam.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sulle vendite al dettaglio della zona euro, in calo dello 0,3% mensile e del 2,9% su base annua. Focus sui discorsi di diversi membri di Fed e Bce, aspettando domani gli interventi di Lagarde e Powell. Quest’ultimo ha affermato oggi che la banca centrale deve essere disposta a ragionare al di là delle complesse simulazioni matematiche che tradizionalmente utilizza per prevedere l’economia, ma non ha commentato le prospettive per i tassi di interesse.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 185 bp, con il decennale italiano in discesa sotto il 4,5%.

Tra le materie prime, il petrolio perde terreno con il Brent a 80,5 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si attesta a 1,071 e lo yen si indebolisce a 150,8 contro il biglietto verde.