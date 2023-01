TIM: incertezza sulla tempistica per una possibile offerta su NetCo (analisti)

La stampa di oggi riprende l’ipotesi di offerta da parte di CDP per fine febbraio. Milano Finanza segnala perplessità sui tempi per un’offerta, parlando di mesi prima di avere un quadro chiaro. Anche il Corriere commenta la tempistica proposta dal Messaggero nel weekend come un auspicio, viste le complessità degli interventi governativi a supporto del settore. Il Messaggero ribadisce invece la propria posizione, e anticipa alcuni driver del piano industriale che sarà presentato il 14 febbraio che poggerebbe sulla riduzione organica (senza la cessione di NetCo) del debito che passerebbe dai 20 miliardi del 2022 sotto i 15 miliardi nel 2025 (ns. stima 19.5bn ex dividendo), il miglioramento dei flussi di cassa e lo sviluppo del business retail. Il deleverage indicato, dice Equita, ci sembra eccessivo, pur considerando i benefici dei proventi del PNRR che potrebbero abbattere l’assorbimento di cassa degli investimenti dal 2024, e forse include ipotesi di cessione di minoranza di EnterpriseCo.