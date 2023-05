TIM in fondo al FTSE Mib. Nuova offerta KKR il 9 giugno

Tim segna -0,26%. Il prossimo 9 giugno, si attende con interesse la nuova offerta di KKR per TIM, un evento chiave per il futuro dell’azienda. La proposta sarà poi analizzata in un successivo consiglio di amministrazione, durante il quale si prenderanno in considerazione anche gli assetti interni del gruppo.

Solo ieri è stata resa nota la convocazione di un CDA per il 29 maggio, con l’obiettivo di cooptare un consigliere al posto di Arnaud de Puyfontaine. Vivendi, primo azionista del gruppo, ha proposto come candidato Luciano Carta, già presidente di Leonardo, per ricoprire il ruolo vacante.

Lunedì scorso, il comitato nomine di TIM ha dato il via all’istruttoria e presenterà al board una rosa di nomi tra cui quello di Carta. Nei giorni scorsi, il candidato proposto da Vivendi ha raccolto un ampio consenso a livello istituzionale, aumentando le possibilità di una sua nomina.