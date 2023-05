Prysmian Group partner esclusivo per il progetto Eastern Green Link 1 nel Regno Unito

Prysmian Group, leader nell’energia e nelle telecomunicazioni, è stato selezionato come preferred bidder esclusivo per la connessione in cavo Eastern Green Link 1 (Egl1) da parte di Sp Transmission e National Grid Electricity Transmission plc, i due proprietari della rete di trasmissione del Regno Unito. Il gruppo, come annunciato in un comunicato, proseguirà nelle trattative contrattuali con l’obiettivo di concludere il contratto entro la fine dell’anno.

Eastern Green Link 1 è una connessione in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua di circa 200 km, che va da Torness in Scozia ad Hawthorn Pit nel nord dell’Inghilterra. Con una capacità di trasmissione di energia di 2 Gw, questa connessione sarà il primo sistema in cavo nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia da 525 kV con isolamento estruso in Xlpe. Inoltre, un sistema in cavo da 400 kV ad alta tensione in corrente alternata collegherà la stazione di conversione e la sottostazione di rete alla fine della tratta scozzese.

Il progetto Eastern Green Link 1 rappresenta un passo importante per l’espansione e la modernizzazione della rete di trasmissione del Regno Unito. La connessione in cavo, grazie alla tecnologia avanzata utilizzata, permetterà una maggiore efficienza nella trasmissione dell’energia tra la Scozia e l’Inghilterra, contribuendo allo sviluppo dell’infrastruttura energetica e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Paese. La scelta di Prysmian Group come partner esclusivo per questo progetto conferma la sua posizione di leader nel settore e la sua capacità di fornire soluzioni innovative e all’avanguardia.