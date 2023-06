TIM: focus sul titolo dopo nuove offerte CdP-Macquarie e KKR

Focus sul titolo TIM dopo che la compagnia di tlc ha diffuso venerdì sera una nota, annunciando che il consorzio formato da CdP Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited e Kohlberg Kravis Roberts(‘KKR’) hanno presentato due nuove offerte non vincolanti per la rete TIM NetCo.

L’agenzia Ansa ha riportato alcuni rumor secondo cui “potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di euro la cifra messa sul piatto da KKR per la rete Tim, con un rilancio di 2 miliardi rispetto all’offerta di 21 miliardi di euro presentata lo scorso 4 maggio”.

TIM ha reso noto che le “due offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione di TIM nelle riunioni programmate per i prossimi 19 e 22 giugno, previa istruttoria del Comitato Parti Correlate”.