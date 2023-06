Wall Street: futures S&P 500 e Nasdaq in lieve rialzo. Parte la settimana di Fed e Bce

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono poco mossi. Ingessati i futures sul Dow Jones, che sono praticamente piatti.

I futures sullo S&P segnano un rialzo dello 0,18%, mentre i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,18%.

Lo S&P 500 è reduce dalla sua quarta settimana consecutiva di rialzi. Nella sessione di venerdì scorso, l’indice ha messo a segno un progresso dello 0,11%, a 4.298,86. Il Dow Jones è salito di 43,17 punti (+0,13%), mentre il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,16%.

Grande attesa per il meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che prenderà il via domani, 13 giugno, per concludersi dopodomani, 14 giugno, con l’annuncio sui tassi Usa: il mercato scommette su una pausa nel ciclo di rialzo dei tassi con una probabilità del 70%.

La Federal Reserve guidata da Jerome Powell ha alzato i tassi, il 3 maggio scorso, per la decima riunione consecutiva, portandoli al nuovo range compreso tra il 5% e il 5,25%, al record dal luglio del 2006, con un rialzo di 25 punti base.

Focus anche sulla decisione della Bce di Christine Lagarde, che farà l’annuncio sui tassi dell’Eurozona giovedì 15 giugno.

Il 4 maggio scorso la banca centrale ha alzato i tassi di 25 punti base, portando i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 3,75%, al 4,00% e al 3,25%