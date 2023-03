Tim: CDP pronta ad alzare offerta a 20 miliardi, debito di gruppo giù a 3 miliardi (analisti)

Secondo Bloomberg CDP sarebbe pronta ad alzare l’offerta per la rete TIM di 2 miliardi portandola in area 20 miliardi di euro. L’articolo non offre ulteriori spunti, per cui non sono noti i valori attribuiti ai singoli asset di NetCo o la posizione di CDP in merito ad alcune delle richieste lato TIM che erano trapelate per le offerte migliorative (es. farsi carico del rischio antitrust).

Dal punto di vista meramente quantitativo, l’offerta precedente era stata indicata dalla stampa a 18 miliardi, con un impatto per il debito di TIM di 15,4 miliardi. “Se CDP alzasse l’offerta a 20bn, ipotizzando che l`intero rialzo sia da attribuire agli asset ex-FiberCop, dice Equita, per TIM il deleverage salirebbe a 17.4bn, contro i 16.1bn della nostra valutazione (costruita su un EV della rete di 18.6bn), con un impatto di circa 6 cents sul nostro target. Il debito di gruppo 2023 calerebbe a 3bn, prima degli oneri straordinari legati all`operazione” concludono. A Piazza Affari al momento l titolo Tim segna +1,53%.