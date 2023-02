TIM: cda approva piano 2023-2025 presentato da Labriola. I target finanziari

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi ieri sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato all’unanimità il Piano Industriale 2023-2025 presentato da Pietro Labriola,

Amministratore Delegato del Gruppo, che segue il percorso di trasformazione avviato nel 2022. Lo si legge nella nota del gruppo TIM successiva alla comunicazione dei risultati del quarto trimestre del 2022.

“Nonostante un contesto macroeconomico profondamente mutato rispetto all’anno scorso, il nuovo piano è in continuità con il precedente e con il progetto presentato al Capital Market

Day (luglio 2022). In particolare, grazie ai risultati del 2022 migliori delle attese, il piano prevede un’ulteriore accelerazione a livello di Gruppo”.

Sono stati presentati i seguenti target finanziari del piano 2023-2025 con l’attuale modello organizzativo e di business (IFRS 16/After Lease):

Ricavi di Gruppo da servizi previsti in crescita low single digit nel 2023 con il business domestico sostanzialmente stabile e il Brasile in crescita high single digit; Ricavi di Gruppo da servizi previsti in crescita low single digit CAGR ’22-’25.

EBITDA organico di Gruppo previsto in crescita mid single digit nel 2023, con il business domestico stabile/in crescita low single digit e il Brasile in crescita low double digit

o EBITDA organico di Gruppo atteso in crescita nel periodo di piano mid single digit CAGR ’22-’25.

L’EBITDA organico After Lease di Gruppo è atteso in crescita low to mid single digit per il 2023. EBITDA organico After Lease di Gruppo previsto in crescita mid single digit

CAGR ‘22-‘25.

Capex di Gruppo previsti a circa 4,0 miliardi di euro nel 2023, stabili nell’arco di piano; a livello domestico previsti 3,1 miliardi di euro di investimenti annui;

Equity Free Cash Flow After Lease di Gruppo cumulato leggermente positivo in orizzonte di piano.