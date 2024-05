TIM annuncia conti I trimestre, conferma tutte le guidance. Ricavi totali per 3,9 miliardi, il forte sostegno del Brasile

Tim ha annunciato i conti relativi al primo trimestre del 2024, confermando “tutte le guidance fornite al mercato per l’anno in corso”.

La società di tlc guidata dal ceo Pietro Labriola ha reso noto nella serata di ieri che il cda ha approvato la trimestrale, che ha messo in evidenza ricavi totali per un valore di 3,9 miliardi di euro, in crescita dell’1,2% anno su anno (-1,3% nel domestico a 2,8 miliardi di euro, +8,1% in Brasile a 1,1 miliardi di euro.

I ricavi da servizi sono ammontati a 3,7 miliardi di euro, con il significativo contributo del Brasile (+8,1% a 1,1 miliardi di euro) e del mercato domestico, che ha registrato il secondo trimestre consecutivo in crescita (+1,3% a 2,6 miliardi di euro);

E’ cresciuto inoltre per il sesto trimestre consecutivo l’EBITDA, pari a 1,5 miliardi di euro (+1,6% anno su anno).

TIM ha reso noto che “la dinamica al 31 marzo è influenzata dalla flessione del mercato

domestico (-3,4% rispetto al primo trimestre 2023 che beneficiava per 60 milioni

dell’accordo commerciale con Open Fiber nelle aree bianche) e dalla buona performance del Brasile (+11,8%)”.

In crescita per il quinto trimestre consecutivo l’EBITDA After Lease, che si è attestato a 1,2 miliardi di euro (+3,0% anno su anno a livello di Gruppo; -4,6% il mercato domestico, +22,7% il Brasile).

L’indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease del Gruppo in continuità al 31 marzo 2024 si è attestato a 21,4 miliardi di euro, in aumento di 1 miliardo di euro rispetto al 31 dicembre 2023.