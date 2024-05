Piazza Affari chiude in ribasso (-1,5%), vendite su Mps

Borse europee in rosso insieme a Wall Street, in un contesto di marcati rialzi dei rendimenti obbligazionari. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in calo dell’1,47% a 34.150,54 punti, con Mps (-5,4%) a picco dopo l’indagine sui bilanci 2016-2017 per far luce sugli aiuti di Stato. In rosso anche Iveco Group (-4,5%), Saipem (-3,3%) e Interpump (-3,7%) mentre chiude in controtendenza Diasorin (+2,2%).

A maggio i prezzi al consumo tedeschi hanno accelerato più delle attese, con l’indice armonizzato in aumento del 2,8% su base annua rispetto al 2,4% di aprile. Un segnale preoccupante in vista del dato di venerdì sull’inflazione della zona euro. Nello stesso giorno verrà pubblicato anche il Pce core statunitense, la metrica delle pressioni inflazionistiche preferita dalla Fed.

Attenzione, sempre venerdì, anche ai Pmi cinesi, dopo che il Fmi ha alzato le stime di crescita del Pil della superpotenza asiatica per quest’anno e il prossimo, rispettivamente al 5% e al 4,5%.

Intanto, l’indice di fiducia dei consumatori italiani è migliorato a 96,4 punti a maggio, mentre il sentiment delle imprese è diminuito a 95,1.

Rendimenti in aumento sull’obbligazionario, con focus sull’asta odierna di Treasury a 7 anni. Intanto, lo spread Btp-Bund si amplia lievemente a 131 punti base, con il decennale italiano a ridosso del 4% e il Bund al 2,68%.

Tra le materie prime, l’oro si attesta a 2.340 dollari l’oncia mentre il petrolio Brent oscilla intorno a 84 dollari al barile, con l’attenzione rivolta alle tensioni geopolitiche e alla riunione Opec+ del 2 giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si indebolisce a 1,081 e il dollaro/yen supera di slancio la soglia di 157.