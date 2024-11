Tim: al via investimento da 130 mln per cloud

Tim ha annunciato un investimento di circa 130 milioni di euro per far crescere Tim Enterprise nel Cloud e costruire un nuovo data center di ultima generazione. Grazie a queste risorse e a ulteriori interventi, la capacità complessiva del Gruppo Tim salirà a 125 MegaWatt (+25 MW), confermando la leadership nel mercato della colocation in Italia. L’investimento rientra nel profilo di Capex incluso nel piano Industriale 2024-2026 già comunicato al mercato.

L’iniziativa, spiega la nota, si inserisce nella più ampia strategia di investimenti che il gruppo sta portando avanti per potenziare la disponibilità di ulteriori spazi di data center ad alte prestazioni nei campus già esistenti a Roma e Milano, con l’obiettivo di continuare a essere il punto di riferimento nel mercato italiano e di rispondere alle crescenti esigenze di aziende e Pubblica Amministrazione.

Il nuovo data center verrà realizzato nei pressi di Roma, sarà operativo entro la fine del 2026 e si andrà ad aggiungere ai 16 già esistenti e dislocati su tutto il territorio nazionale, progettati e costruiti secondo i più avanzati criteri di eco-sostenibilità, efficienza energetica, affidabilità e sicurezza.