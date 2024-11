Amazon pronta a sfidare la leadership di Nvidia nei chip per l’IA

Amazon sarebbe pronta a lanciare i suoi nuovi chip di intelligenza artificiale, secondo le indiscrezioni di Bloomberg. Il colosso Usa dell’e-commerce starebbe cercando di ottenere ritorni dai suoi investimenti plurimiliardari nei semiconduttori e ridurre la dipendenza dal leader di mercato Nvidia.

La divisione di cloud computing di Amazon sta investendo pesantemente in chip personalizzati per migliorare l’efficienza dei suoi numerosi data center, con l’obiettivo di ridurre i costi per Amazon e per i clienti di Amazon Web Services (AWS). L’iniziativa è guidata da Annapurna Labs, una start-up di chip con sede ad Austin acquisita da Amazon nel 2015 per 350 milioni di dollari. Il lavoro più recente di Annapurna sarà presentato il mese prossimo, con l’annuncio della disponibilità su larga scala di Trainium 2, una delle linee di chip AI destinati all’addestramento dei modelli più grandi.

L’obiettivo di AWS e Annapurna è sfidare Nvidia, che domina il mercato dei processori per AI. Amazon ha affermato che Inferentia, un’altra delle sue linee di chip per l’AI, è già il 40% più economica da gestire per generare risposte dai modelli AI.