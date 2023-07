Thyssenkrupp Nucera: debutto riuscito sulla Borsa di Francoforte

La joint venture tra Thyssenkrupp, il gigante industrial tedesco, e De Nora, l’azienda italiana conosciuta globalmente, ha segnato un inizio positivo sulla Borsa di Francoforte. La nuova entità, Thyssenkrupp Nucera, si è distinta immediatamente nel mercato delle tecnologie a idrogeno.

L’azione di Thyssenkrupp Nucera ha iniziato gli scambi a 20,20 euro per poi consolidarsi a 21,20 euro, superando il prezzo di collocamento di 20 euro. Questo successo iniziale ha rafforzato la posizione dell’azienda nel settore delle tecnologie a idrogeno, mostrando la fiducia degli investitori nella joint venture.

Nell’ambito dell’IPO, sono state collocate 30.262.250 azioni, comprese le azioni in over-allotment. Il prezzo finale delle azioni rivela una capitalizzazione di mercato di 2,53 miliardi di euro, segnando un traguardo importante per Thyssenkrupp Nucera. Questo risultato positivo promette un futuro luminoso per l’azienda e per il settore delle tecnologie a idrogeno.