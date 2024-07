The Italian Sea Group: azioni ammesse al segmento Star

The Italian Sea Group (TISG) ha annunciato che ieri Borsa Italiana ha attribuito alle azioni ordinarie della società la qualifica Star. “Già ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dall’8 giugno 2021, le azioni ordinarie di TISG inizieranno a negoziare dal giorno 6 agosto 2024 sul segmento Star del mercato Euronext Milan”, si legge nel comunicato della società di Marina di Carrara, operatore globale nella nautica di lusso.

“Questo risultato rappresenta un milestone importante per The Italian Sea Group e permetterà alla società di rafforzare la propria visibilità nei mercati finanziari internazionali, nonché l’impegno nei confronti degli azionisti e di tutti gli stakeholder. L’ottenimento della qualifica STAR conferma il rispetto di rigorosi requisiti in termini di trasparenza, governance, comunicazione e solidità economico-finanziaria, valori che TISG ha sempre perseguito con determinazione. In futuro, continueremo a lavorare con la stessa dedizione e passione per continuare a superare le aspettative del mercato grazie ad una solida strategia di business e per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento ai vertici del settore del lusso globale”, ha commentato Giovanni Costantino, fondatore & amministratore delegato di TISG.