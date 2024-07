Piazza Affari apre in positivo, bene Poste dopo i conti

Apertura poco sopra la parità per le borse europee, in una seduta ricca di dati macro. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,5% in area 33.800 punti, con il balzo di Poste Italiane (+3,8%) dopo i conti che evidenziano un utile di oltre 1 miliardo nel primo semestre. Rimbalza Stellantis (+1,7%), mentre arretra ancora Campari (-1,4%).

Dopo i dati migliori delle attese sul Pil francese (+0,3%) e spagnolo (+0,8%), e il rallentamento dell’inflazione in Spagna (Cpi armonizzato al 2,9%), sono in programma oggi i report dell’eurozona su Pil, fiducia economica e sentiment dei consumatori, oltre ai prezzi al consumo tedeschi che fanno da antipasto a quelli di domani della zona euro.

In programma anche i dati americani su offerte di lavoro (Jolts) e fiducia dei consumatori, prima degli utili di Microsoft in uscita a mercati chiusi.

Il focus resta su banche centrali, trimestrali e dati macro. Domani sono attese le decisioni della Bank of Japan e della Federal Reserve, il giorno dopo toccherà alla Bank of England. In arrivo anche i risultati di Apple e Amazon.com, mentre venerdì verranno diffusi i dati sul mercato del lavoro statunitense.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si stabilizza a 134 punti base, con il decennale italiano al 3,69% e il benchmark tedesco al 2,35%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scende sotto i 79 dollari al barile, sui minimi da inizio giugno, in vista del meeting dell’Opec+ del 3 agosto. Oro in rialzo a 2.390 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro staziona a 1,082 mentre il dollaro/yen si rafforza a 155 con la valuta nipponica prossima a registrare la sua migliore performance mensile rispetto al dollaro di quest’anno.