Thales: conti in crescita nel 1H 2023

La società aerospaziale Thales ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi per 8,7 miliardi, in crescita del 5,6% (+7,7% su base organica), un Ebit di 993 milioni (+11,4%, +13,1% organico) e un utile netto di €819 milioni, in aumento del 13%. Gli ordini si attestano a 8,6 miliardi, in diminuzione del 24% (-23% su base organica).

La società ha aggiornato la guidance per l’intero anno 2023:

Rapporto book-to-bill superiore a 1

Incremento ricavi tra +5% e +7%

EBIT margin: dall’11,5% all’11,8%

“La prima metà del 2023 conferma il forte slancio dei ricavi Thales sui diversi mercati. Con un aumento degli ordini del 7% rispetto al 30 giugno 2022, il Gruppo conferma la capacità di realizzare una crescita sostenibile nei prossimi anni”, afferma Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato.

“L’aumento dei ricavi superiore al 7% è stato trainato dalla ripresa del mercato dell’aeronautica civile e dall’ottima performance del settore Digital Identity & Security. Thales ha ulteriormente rafforzato la sua posizione sui mercati grazie a due acquisizioni: Tesserent nel settore della sicurezza informatica e Cobham Aerospace Communications nella connettività delle cabine di pilotaggio.”