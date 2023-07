Gpi: preliminari semestre, ricavi oltre 190 mln

Il Cda di Gpi ha esaminato i dati preliminari consolidati del primo semestre 2023, in vista dell’approvazione finale del 29 settembre 2023. Nel primo semestre del 2023, la Società registra ricavi consolidati superiori a € 190 mln (ca. +12,5% rispetto a € 168,9 mln del primo semestre 2022) ed Ebitda consolidato maggiore di € 24,5 mln (ca. + 41,6%). L’Ebitda margin sale quindi di ca. 270 bps, ossia da 10,2% a ca. 12,9%.

I risultati molto positivi sono riconducibili all’aumento della domanda di soluzioni digitali da parte dei sistemi sanitari, in Italia e all’estero, in un contesto che vede il mercato mondiale della digitalizzazione della sanità in forte crescita anche negli anni a venire. La significativa crescita della marginalità è da ricondursi al maggior peso delle Aree strategiche tecnologiche, in particolare quella del Software.

Nel primo semestre del 2023, il Gruppo Gpi si è aggiudicato numerose commesse, in Italia e all’estero: la cartella clinica elettronica per tutti gli ospedali della Lombardia, la telemedicina per il Friuli Venezia Giulia, il software di anatomia patologica del Veneto, i servizi di BPO per il CUP della Lombardia e la robotica per l’automazione del magazzino farmaci per gli ospedali delle Canarie, per citarne alcune significative.

La Società prevede di continuare a crescere anche nel secondo semestre dell’anno e di raggiungere gli obiettivi di ricavi e marginalità che si è posta. Da un lato si prevede l’incremento caratteristico della stagionalità del business, dall’altro si prefigura il perfezionamento dell’acquisizione del Gruppo francese Evolucare, il cui closing è previsto entro il terzo trimestre dell’anno in corso. La crescita, organica e per linee esterne, sostiene il percorso di sviluppo della Società verso gli obiettivi del Piano strategico industriale 2022-2024 che prevede ricavi intorno ai 500 milioni di euro e un EBITDA margin superiore al 17%.